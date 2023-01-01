100 Yeni İsrail şekelinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → TND çevirin

100 ils
82,834 tnd

1.00000 ILS = 0.82834 TND

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ILS → TND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 TND
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tunus Dinarı
1 ILS0.82834 TND
5 ILS4.14168 TND
10 ILS8.28336 TND
20 ILS16.56672 TND
50 ILS41.41680 TND
100 ILS82.83360 TND
250 ILS207.08400 TND
500 ILS414.16800 TND
1000 ILS828.33600 TND
2000 ILS1656.67200 TND
5000 ILS4141.68000 TND
10000 ILS8283.36000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 TND1.20724 ILS
5 TND6.03620 ILS
10 TND12.07240 ILS
20 TND24.14480 ILS
50 TND60.36200 ILS
100 TND120.72400 ILS
250 TND301.81000 ILS
500 TND603.62000 ILS
1000 TND1207.24000 ILS
2000 TND2414.48000 ILS
5000 TND6036.20000 ILS
10000 TND12072.40000 ILS