Singapur dolarından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → TND çevirin

1.000 sgd
2.328,440 tnd

1.00000 SGD = 2.32844 TND

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.94771518.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1085221.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8799517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01060110.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Tunus Dinarı
1 SGD2.32844 TND
5 SGD11.64220 TND
10 SGD23.28440 TND
20 SGD46.56880 TND
50 SGD116.42200 TND
100 SGD232.84400 TND
250 SGD582.11000 TND
500 SGD1164.22000 TND
1000 SGD2328.44000 TND
2000 SGD4656.88000 TND
5000 SGD11642.20000 TND
10000 SGD23284.40000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Singapur Doları
1 TND0.42947 SGD
5 TND2.14736 SGD
10 TND4.29472 SGD
20 TND8.58944 SGD
50 TND21.47360 SGD
100 TND42.94720 SGD
250 TND107.36800 SGD
500 TND214.73600 SGD
1000 TND429.47200 SGD
2000 TND858.94400 SGD
5000 TND2147.36000 SGD
10000 TND4294.72000 SGD