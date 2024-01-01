Macar forintinden Tunus dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → TND çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Tunus Dinarı
|2000 HUF
|17.32206 TND
|5000 HUF
|43.30515 TND
|10000 HUF
|86.61030 TND
|15000 HUF
|129.91545 TND
|20000 HUF
|173.22060 TND
|30000 HUF
|259.83090 TND
|40000 HUF
|346.44120 TND
|50000 HUF
|433.05150 TND
|60000 HUF
|519.66180 TND
|100000 HUF
|866.10300 TND
|150000 HUF
|1299.15450 TND
|200000 HUF
|1732.20600 TND
|Çevrim kurları Tunus Dinarı / Macar Forinti
|1 TND
|115.46000 HUF
|5 TND
|577.30000 HUF
|10 TND
|1154.60000 HUF
|20 TND
|2309.20000 HUF
|50 TND
|5773.00000 HUF
|100 TND
|11546.00000 HUF
|250 TND
|28865.00000 HUF
|500 TND
|57730.00000 HUF
|1000 TND
|115460.00000 HUF
|2000 TND
|230920.00000 HUF
|5000 TND
|577300.00000 HUF
|10000 TND
|1154600.00000 HUF