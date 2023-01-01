60000 Macar forintinden Tunus dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → TND çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Tunus Dinarı
|2000 HUF
|17.13864 TND
|5000 HUF
|42.84660 TND
|10000 HUF
|85.69320 TND
|15000 HUF
|128.53980 TND
|20000 HUF
|171.38640 TND
|30000 HUF
|257.07960 TND
|40000 HUF
|342.77280 TND
|50000 HUF
|428.46600 TND
|60000 HUF
|514.15920 TND
|100000 HUF
|856.93200 TND
|150000 HUF
|1285.39800 TND
|200000 HUF
|1713.86400 TND
|Çevrim kurları Tunus Dinarı / Macar Forinti
|1 TND
|116.69500 HUF
|5 TND
|583.47500 HUF
|10 TND
|1166.95000 HUF
|20 TND
|2333.90000 HUF
|50 TND
|5834.75000 HUF
|100 TND
|11669.50000 HUF
|250 TND
|29173.75000 HUF
|500 TND
|58347.50000 HUF
|1000 TND
|116695.00000 HUF
|2000 TND
|233390.00000 HUF
|5000 TND
|583475.00000 HUF
|10000 TND
|1166950.00000 HUF