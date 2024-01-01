Türk lirasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → TND çevirin

1.000 try
101,661 tnd

1.00000 TRY = 0.10166 TND

23:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0776589.45161.450621.650940.94788518.3667
1 GBP1.1696211.26045104.6251.696691.930981.1086721.4822
1 USD0.927950.793367183.00621.34611.531980.8796517.0433
1 INR0.01117920.009557930.012047310.01621690.01845620.01059740.205326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Tunus Dinarı
1 TRY0.10166 TND
5 TRY0.50831 TND
10 TRY1.01661 TND
20 TRY2.03322 TND
50 TRY5.08305 TND
100 TRY10.16610 TND
250 TRY25.41525 TND
500 TRY50.83050 TND
1000 TRY101.66100 TND
2000 TRY203.32200 TND
5000 TRY508.30500 TND
10000 TRY1016.61000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Türk Lirası
1 TND9.83661 TRY
5 TND49.18305 TRY
10 TND98.36610 TRY
20 TND196.73220 TRY
50 TND491.83050 TRY
100 TND983.66100 TRY
250 TND2459.15250 TRY
500 TND4918.30500 TRY
1000 TND9836.61000 TRY
2000 TND19673.22000 TRY
5000 TND49183.05000 TRY
10000 TND98366.10000 TRY