10 bin Tunus dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TND → SGD çevirin

10.000 tnd
4.316,43 sgd

1,000 TND = 0,4316 SGD

22:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,021,4661,6450,97217,707
1 GBP1,1711,246104,1581,7151,9251,13720,718
1 USD0,9390,803183,6111,3771,5450,91316,631
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Singapur Doları
1 TND0,43164 SGD
5 TND2,15822 SGD
10 TND4,31643 SGD
20 TND8,63286 SGD
50 TND21,58215 SGD
100 TND43,16430 SGD
250 TND107,91075 SGD
500 TND215,82150 SGD
1000 TND431,64300 SGD
2000 TND863,28600 SGD
5000 TND2.158,21500 SGD
10000 TND4.316,43000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Tunus Dinarı
1 SGD2,31673 TND
5 SGD11,58365 TND
10 SGD23,16730 TND
20 SGD46,33460 TND
50 SGD115,83650 TND
100 SGD231,67300 TND
250 SGD579,18250 TND
500 SGD1.158,36500 TND
1000 SGD2.316,73000 TND
2000 SGD4.633,46000 TND
5000 SGD11.583,65000 TND
10000 SGD23.167,30000 TND