Tunus dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TND → USD çevirin

1.000 tnd
319,29 usd

1.00000 TND = 0.31929 USD

22:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0774589.4421.450681.650880.9479218.3678
1 GBP1.169811.26035104.6251.696941.931131.1088721.4858
1 USD0.928150.79343183.01271.34641.532210.879817.0475
1 INR0.01118040.009557940.012046310.01621920.01845760.01059840.20536

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Tunus dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / ABD Doları
1 TND0.31929 USD
5 TND1.59645 USD
10 TND3.19290 USD
20 TND6.38580 USD
50 TND15.96450 USD
100 TND31.92900 USD
250 TND79.82250 USD
500 TND159.64500 USD
1000 TND319.29000 USD
2000 TND638.58000 USD
5000 TND1596.45000 USD
10000 TND3192.90000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Tunus Dinarı
1 USD3.13195 TND
5 USD15.65975 TND
10 USD31.31950 TND
20 USD62.63900 TND
50 USD156.59750 TND
100 USD313.19500 TND
250 USD782.98750 TND
500 USD1565.97500 TND
1000 USD3131.95000 TND
2000 USD6263.90000 TND
5000 USD15659.75000 TND
10000 USD31319.50000 TND