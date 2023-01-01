Тунисские динары в долларов сша

Сконвертируйте TND в USD по реальному обменному курсу

1000 tnd
319.45 usd

1.00000 TND = 0.31945 USD

Среднерыночный курс в 9:31 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TND к USD

1 мин. назад 1 TND → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.073389.02481.455291.673890.957918.5222
1GBP1.1618511.247103.4321.690811.944791.1129321.5197
1USD0.93170.801925182.94491.35591.559580.892517.2572
1INR0.01123280.009668160.012056210.0163470.01880260.01076020.208056

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Доллар США
1 TND0.31945 USD
5 TND1.59724 USD
10 TND3.19448 USD
20 TND6.38896 USD
50 TND15.97240 USD
100 TND31.94480 USD
250 TND79.86200 USD
500 TND159.72400 USD
1000 TND319.44800 USD
2000 TND638.89600 USD
5000 TND1597.24000 USD
10000 TND3194.48000 USD
Обменные курсы Доллар США / Тунисский динар
1 USD3.13040 TND
5 USD15.65200 TND
10 USD31.30400 TND
20 USD62.60800 TND
50 USD156.52000 TND
100 USD313.04000 TND
250 USD782.60000 TND
500 USD1565.20000 TND
1000 USD3130.40000 TND
2000 USD6260.80000 TND
5000 USD15652.00000 TND
10000 USD31304.00000 TND