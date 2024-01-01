bin Tunus dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TND → ILS çevirin

1.000 tnd
1.184,28 ils

1,000 TND = 1,184 ILS

21:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8541,06488,9161,4641,6450,97217,73
1 GBP1,1711,245104,0651,7141,9251,13720,751
1 USD0,940,803183,6031,3771,5470,91316,671
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Tunus dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 TND1,18428 ILS
5 TND5,92140 ILS
10 TND11,84280 ILS
20 TND23,68560 ILS
50 TND59,21400 ILS
100 TND118,42800 ILS
250 TND296,07000 ILS
500 TND592,14000 ILS
1000 TND1.184,28000 ILS
2000 TND2.368,56000 ILS
5000 TND5.921,40000 ILS
10000 TND11.842,80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tunus Dinarı
1 ILS0,84440 TND
5 ILS4,22198 TND
10 ILS8,44395 TND
20 ILS16,88790 TND
50 ILS42,21975 TND
100 ILS84,43950 TND
250 ILS211,09875 TND
500 ILS422,19750 TND
1000 ILS844,39500 TND
2000 ILS1.688,79000 TND
5000 ILS4.221,97500 TND
10000 ILS8.443,95000 TND