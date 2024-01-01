2,000 دينار تونسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TND إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tnd
2,357.82 ils

1.000 TND = 1.179 ILS

Mid-market exchange rate at 09:40
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٢١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Israeli New Sheqel
1 TND١٫١٧٨٩١ ILS
5 TND٥٫٨٩٤٥٥ ILS
10 TND١١٫٧٨٩١٠ ILS
20 TND٢٣٫٥٧٨٢٠ ILS
50 TND٥٨٫٩٤٥٥٠ ILS
100 TND١١٧٫٨٩١٠٠ ILS
250 TND٢٩٤٫٧٢٧٥٠ ILS
500 TND٥٨٩٫٤٥٥٠٠ ILS
1000 TND١٬١٧٨٫٩١٠٠٠ ILS
2000 TND٢٬٣٥٧٫٨٢٠٠٠ ILS
5000 TND٥٬٨٩٤٫٥٥٠٠٠ ILS
10000 TND١١٬٧٨٩٫١٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Tunisian Dinar
1 ILS٠٫٨٤٨٢٤ TND
5 ILS٤٫٢٤١١٩ TND
10 ILS٨٫٤٨٢٣٨ TND
20 ILS١٦٫٩٦٤٧٦ TND
50 ILS٤٢٫٤١١٩٠ TND
100 ILS٨٤٫٨٢٣٨٠ TND
250 ILS٢١٢٫٠٥٩٥٠ TND
500 ILS٤٢٤٫١١٩٠٠ TND
1000 ILS٨٤٨٫٢٣٨٠٠ TND
2000 ILS١٬٦٩٦٫٤٧٦٠٠ TND
5000 ILS٤٬٢٤١٫١٩٠٠٠ TND
10000 ILS٨٬٤٨٢٫٣٨٠٠٠ TND