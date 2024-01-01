100 دينار تونسي إلى دولار أمريكي

تحويل TND إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

100 tnd
32.30 usd

1.000 TND = 0.3230 USD

Mid-market exchange rate at 10:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٤١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٨٨١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٣١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار أمريكي
1 TND٠٫٣٢٣٠١ USD
5 TND١٫٦١٥٠٤ USD
10 TND٣٫٢٣٠٠٨ USD
20 TND٦٫٤٦٠١٦ USD
50 TND١٦٫١٥٠٤٠ USD
100 TND٣٢٫٣٠٠٨٠ USD
250 TND٨٠٫٧٥٢٠٠ USD
500 TND١٦١٫٥٠٤٠٠ USD
1000 TND٣٢٣٫٠٠٨٠٠ USD
2000 TND٦٤٦٫٠١٦٠٠ USD
5000 TND١٬٦١٥٫٠٤٠٠٠ USD
10000 TND٣٬٢٣٠٫٠٨٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Tunisian Dinar
1 USD٣٫٠٩٥٩٠ TND
5 USD١٥٫٤٧٩٥٠ TND
10 USD٣٠٫٩٥٩٠٠ TND
20 USD٦١٫٩١٨٠٠ TND
50 USD١٥٤٫٧٩٥٠٠ TND
100 USD٣٠٩٫٥٩٠٠٠ TND
250 USD٧٧٣٫٩٧٥٠٠ TND
500 USD١٬٥٤٧٫٩٥٠٠٠ TND
1000 USD٣٬٠٩٥٫٩٠٠٠٠ TND
2000 USD٦٬١٩١٫٨٠٠٠٠ TND
5000 USD١٥٬٤٧٩٫٥٠٠٠٠ TND
10000 USD٣٠٬٩٥٩٫٠٠٠٠٠ TND