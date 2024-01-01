ألف دينار تونسي إلى روبية إندونيسية

تحويل TND إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
5,035,690 idr

1.000 TND = 5,036 IDR

Mid-market exchange rate at 09:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٥١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الروبية الإندونيسية
1 TND٥٬٠٣٥٫٦٩٠٠٠ IDR
5 TND٢٥٬١٧٨٫٤٥٠٠٠ IDR
10 TND٥٠٬٣٥٦٫٩٠٠٠٠ IDR
20 TND١٠٠٬٧١٣٫٨٠٠٠٠ IDR
50 TND٢٥١٬٧٨٤٫٥٠٠٠٠ IDR
100 TND٥٠٣٬٥٦٩٫٠٠٠٠٠ IDR
250 TND١٬٢٥٨٬٩٢٢٫٥٠٠٠٠ IDR
500 TND٢٬٥١٧٬٨٤٥٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 TND٥٬٠٣٥٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 TND١٠٬٠٧١٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 TND٢٥٬١٧٨٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 TND٥٠٬٣٥٦٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Tunisian Dinar
1 IDR٠٫٠٠٠٢٠ TND
5 IDR٠٫٠٠٠٩٩ TND
10 IDR٠٫٠٠١٩٩ TND
20 IDR٠٫٠٠٣٩٧ TND
50 IDR٠٫٠٠٩٩٣ TND
100 IDR٠٫٠١٩٨٦ TND
250 IDR٠٫٠٤٩٦٥ TND
500 IDR٠٫٠٩٩٢٩ TND
1000 IDR٠٫١٩٨٥٨ TND
2000 IDR٠٫٣٩٧١٦ TND
5000 IDR٠٫٩٩٢٩١ TND
10000 IDR١٫٩٨٥٨٢ TND