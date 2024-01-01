50 دينار تونسي إلى ريال برازيلي

تحويل TND إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 tnd
80.37 brl

1.000 TND = 1.607 BRL

Mid-market exchange rate at 09:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤١٥١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٩٢١٫٧٢٢١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٣١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى JPY

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال البرازيلي
1 TND١٫٦٠٧٤٤ BRL
5 TND٨٫٠٣٧٢٠ BRL
10 TND١٦٫٠٧٤٤٠ BRL
20 TND٣٢٫١٤٨٨٠ BRL
50 TND٨٠٫٣٧٢٠٠ BRL
100 TND١٦٠٫٧٤٤٠٠ BRL
250 TND٤٠١٫٨٦٠٠٠ BRL
500 TND٨٠٣٫٧٢٠٠٠ BRL
1000 TND١٬٦٠٧٫٤٤٠٠٠ BRL
2000 TND٣٬٢١٤٫٨٨٠٠٠ BRL
5000 TND٨٬٠٣٧٫٢٠٠٠٠ BRL
10000 TND١٦٬٠٧٤٫٤٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Tunisian Dinar
1 BRL٠٫٦٢٢١١ TND
5 BRL٣٫١١٠٥٤ TND
10 BRL٦٫٢٢١٠٨ TND
20 BRL١٢٫٤٤٢١٦ TND
50 BRL٣١٫١٠٥٤٠ TND
100 BRL٦٢٫٢١٠٨٠ TND
250 BRL١٥٥٫٥٢٧٠٠ TND
500 BRL٣١١٫٠٥٤٠٠ TND
1000 BRL٦٢٢٫١٠٨٠٠ TND
2000 BRL١٬٢٤٤٫٢١٦٠٠ TND
5000 BRL٣٬١١٠٫٥٤٠٠٠ TND
10000 BRL٦٬٢٢١٫٠٨٠٠٠ TND