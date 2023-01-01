1 ريال برازيلي إلى دينار تونسي

تحويل BRL إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١ brl
٠٫٦٢٥ tnd

1.00000 BRL = 0.62547 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 3:6 UTC
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BRL إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.1511.465411.667050.953718.3976
1GBP1.168511.26025104.1751.712361.947991.114421.498
1USD0.92720.793493182.6621.358751.545710.884317.0585
1INR0.01121690.009599250.012097510.01643740.01869920.01069780.206364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Tunisian Dinar
1 BRL0.62547 TND
5 BRL3.12735 TND
10 BRL6.25470 TND
20 BRL12.50940 TND
50 BRL31.27350 TND
100 BRL62.54700 TND
250 BRL156.36750 TND
500 BRL312.73500 TND
1000 BRL625.47000 TND
2000 BRL1250.94000 TND
5000 BRL3127.35000 TND
10000 BRL6254.70000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال البرازيلي
1 TND1.59880 BRL
5 TND7.99400 BRL
10 TND15.98800 BRL
20 TND31.97600 BRL
50 TND79.94000 BRL
100 TND159.88000 BRL
250 TND399.70000 BRL
500 TND799.40000 BRL
1000 TND1598.80000 BRL
2000 TND3197.60000 BRL
5000 TND7994.00000 BRL
10000 TND15988.00000 BRL