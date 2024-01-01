20 دينار تونسي إلى ليف بلغاري

تحويل TND إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
11.56 bgn

1.000 TND = 0.5781 BGN

Mid-market exchange rate at 09:09
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٠٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٩١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / لياف بلغاري
1 TND٠٫٥٧٨١٤ BGN
5 TND٢٫٨٩٠٧١ BGN
10 TND٥٫٧٨١٤٢ BGN
20 TND١١٫٥٦٢٨٤ BGN
50 TND٢٨٫٩٠٧١٠ BGN
100 TND٥٧٫٨١٤٢٠ BGN
250 TND١٤٤٫٥٣٥٥٠ BGN
500 TND٢٨٩٫٠٧١٠٠ BGN
1000 TND٥٧٨٫١٤٢٠٠ BGN
2000 TND١٬١٥٦٫٢٨٤٠٠ BGN
5000 TND٢٬٨٩٠٫٧١٠٠٠ BGN
10000 TND٥٬٧٨١٫٤٢٠٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Tunisian Dinar
1 BGN١٫٧٢٩٦٨ TND
5 BGN٨٫٦٤٨٤٠ TND
10 BGN١٧٫٢٩٦٨٠ TND
20 BGN٣٤٫٥٩٣٦٠ TND
50 BGN٨٦٫٤٨٤٠٠ TND
100 BGN١٧٢٫٩٦٨٠٠ TND
250 BGN٤٣٢٫٤٢٠٠٠ TND
500 BGN٨٦٤٫٨٤٠٠٠ TND
1000 BGN١٬٧٢٩٫٦٨٠٠٠ TND
2000 BGN٣٬٤٥٩٫٣٦٠٠٠ TND
5000 BGN٨٬٦٤٨٫٤٠٠٠٠ TND
10000 BGN١٧٬٢٩٦٫٨٠٠٠٠ TND