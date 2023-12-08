1 فرنك سويسري إلى دينار تونسي

تحويل CHF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٣٫٥٧٢ tnd

1.00000 CHF = 3.57235 TND

Mid-market exchange rate at 11:54
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أعلى العملات

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1 USD10.927450.79491383.38251.358351.51389144.4851.62641
1 EUR1.078210.85789.9031.464571.63228155.771.7536
1 GBP1.2581.166861104.8951.70881.90447181.7622.04603
1 INR0.01199290.01112310.0095333310.01629060.0181561.73280.0195054

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tunisian Dinar
1 CHF3.57235 TND
5 CHF17.86175 TND
10 CHF35.72350 TND
20 CHF71.44700 TND
50 CHF178.61750 TND
100 CHF357.23500 TND
250 CHF893.08750 TND
500 CHF1786.17500 TND
1000 CHF3572.35000 TND
2000 CHF7144.70000 TND
5000 CHF17861.75000 TND
10000 CHF35723.50000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الفرنك السويسري
1 TND0.27993 CHF
5 TND1.39964 CHF
10 TND2.79928 CHF
20 TND5.59856 CHF
50 TND13.99640 CHF
100 TND27.99280 CHF
250 TND69.98200 CHF
500 TND139.96400 CHF
1000 TND279.92800 CHF
2000 TND559.85600 CHF
5000 TND1399.64000 CHF
10000 TND2799.28000 CHF