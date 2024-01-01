1 دينار تونسي إلى فرنك سويسري

تحويل TND إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.28 chf

1.000 TND = 0.2831 CHF

Mid-market exchange rate at 09:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٧١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٤١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الفرنك السويسري
1 TND٠٫٢٨٣١٠ CHF
5 TND١٫٤١٥٥١ CHF
10 TND٢٫٨٣١٠١ CHF
20 TND٥٫٦٦٢٠٢ CHF
50 TND١٤٫١٥٥٠٥ CHF
100 TND٢٨٫٣١٠١٠ CHF
250 TND٧٠٫٧٧٥٢٥ CHF
500 TND١٤١٫٥٥٠٥٠ CHF
1000 TND٢٨٣٫١٠١٠٠ CHF
2000 TND٥٦٦٫٢٠٢٠٠ CHF
5000 TND١٬٤١٥٫٥٠٥٠٠ CHF
10000 TND٢٬٨٣١٫٠١٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tunisian Dinar
1 CHF٣٫٥٣٢٣١ TND
5 CHF١٧٫٦٦١٥٥ TND
10 CHF٣٥٫٣٢٣١٠ TND
20 CHF٧٠٫٦٤٦٢٠ TND
50 CHF١٧٦٫٦١٥٥٠ TND
100 CHF٣٥٣٫٢٣١٠٠ TND
250 CHF٨٨٣٫٠٧٧٥٠ TND
500 CHF١٬٧٦٦٫١٥٥٠٠ TND
1000 CHF٣٬٥٣٢٫٣١٠٠٠ TND
2000 CHF٧٬٠٦٤٫٦٢٠٠٠ TND
5000 CHF١٧٬٦٦١٫٥٥٠٠٠ TND
10000 CHF٣٥٬٣٢٣٫١٠٠٠٠ TND