500 دينار تونسي إلى فرنك سويسري

تحويل TND إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

500 tnd
141.54 chf

1.000 TND = 0.2831 CHF

Mid-market exchange rate at 09:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٧١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الفرنك السويسري
1 TND٠٫٢٨٣٠٧ CHF
5 TND١٫٤١٥٣٧ CHF
10 TND٢٫٨٣٠٧٣ CHF
20 TND٥٫٦٦١٤٦ CHF
50 TND١٤٫١٥٣٦٥ CHF
100 TND٢٨٫٣٠٧٣٠ CHF
250 TND٧٠٫٧٦٨٢٥ CHF
500 TND١٤١٫٥٣٦٥٠ CHF
1000 TND٢٨٣٫٠٧٣٠٠ CHF
2000 TND٥٦٦٫١٤٦٠٠ CHF
5000 TND١٬٤١٥٫٣٦٥٠٠ CHF
10000 TND٢٬٨٣٠٫٧٣٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tunisian Dinar
1 CHF٣٫٥٣٢٦٦ TND
5 CHF١٧٫٦٦٣٣٠ TND
10 CHF٣٥٫٣٢٦٦٠ TND
20 CHF٧٠٫٦٥٣٢٠ TND
50 CHF١٧٦٫٦٣٣٠٠ TND
100 CHF٣٥٣٫٢٦٦٠٠ TND
250 CHF٨٨٣٫١٦٥٠٠ TND
500 CHF١٬٧٦٦٫٣٣٠٠٠ TND
1000 CHF٣٬٥٣٢٫٦٦٠٠٠ TND
2000 CHF٧٬٠٦٥٫٣٢٠٠٠ TND
5000 CHF١٧٬٦٦٣٫٣٠٠٠٠ TND
10000 CHF٣٥٬٣٢٦٫٦٠٠٠٠ TND