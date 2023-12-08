500 فرنك سويسري إلى دينار تونسي

تحويل CHF إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ chf
١٬٧٨٨٫٢٣٥ tnd

1.00000 CHF = 3.57647 TND

Mid-market exchange rate at 11:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927450.79484983.38451.35831.51378144.4651.62628
1 EUR1.0782510.85789.90931.464591.63223155.7651.75354
1 GBP1.25811.166861104.9061.708881.90448181.7512.04602
1 INR0.01199260.01112230.0095323410.01628960.01815421.732520.0195034

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tunisian Dinar
1 CHF3.57647 TND
5 CHF17.88235 TND
10 CHF35.76470 TND
20 CHF71.52940 TND
50 CHF178.82350 TND
100 CHF357.64700 TND
250 CHF894.11750 TND
500 CHF1788.23500 TND
1000 CHF3576.47000 TND
2000 CHF7152.94000 TND
5000 CHF17882.35000 TND
10000 CHF35764.70000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الفرنك السويسري
1 TND0.27960 CHF
5 TND1.39803 CHF
10 TND2.79605 CHF
20 TND5.59210 CHF
50 TND13.98025 CHF
100 TND27.96050 CHF
250 TND69.90125 CHF
500 TND139.80250 CHF
1000 TND279.60500 CHF
2000 TND559.21000 CHF
5000 TND1398.02500 CHF
10000 TND2796.05000 CHF