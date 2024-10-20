瑞士法郎兑突尼斯第纳尔
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CHF 兑 TND 换算表
1 CHF = 3.56983 TND
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TND
|1 CHF兑TND
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|3.6071
|3.6226
|低
|3.5633
|3.4851
|一般
|3.5793
|3.5745
|更改
|0.04%
|2.40%
|查看完整历史记录
1 CHF 兑 TND 统计信息
过去 30 天，CHF 兑 TND 的表现如下：30 天高点为 3.6071，30 天低点为 3.5633。这意味着 30 天平均值为 3.5793。CHF 兑 TND 的变化为 0.04。
过去 90 天，CHF 兑 TND 的表现如下：90 天高点为 3.6226，90 天低点为 3.4851。这意味着 90 天平均值为 3.5745。CHF 兑 TND 的变化为 2.40。
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如何将瑞士法郎兑换成突尼斯第纳尔
- 1
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- 2
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- 3
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