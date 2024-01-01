5 突尼斯第纳尔兑瑞士法郎

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5 tnd
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DT1.000 TND = SFr.0.2847 CHF

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1 TND兑CHFLast 30 daysLast 90 days
0.28900.2933
0.28380.2825
一般0.28690.2881
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1 TND to CHF stats

The performance of TND to CHF in the last 30 days saw a 30 day high of 0.2890 and a 30 day low of 0.2838. This means the 30 day average was 0.2869. The change for TND to CHF was -0.52.

The performance of TND to CHF in the last 90 days saw a 90 day high of 0.2933 and a 90 day low of 0.2825. This means the 90 day average was 0.2881. The change for TND to CHF was -1.98.

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/瑞士法郎汇率
1 TND0.28468 CHF
5 TND1.42339 CHF
10 TND2.84677 CHF
20 TND5.69354 CHF
50 TND14.23385 CHF
100 TND28.46770 CHF
250 TND71.16925 CHF
500 TND142.33850 CHF
1000 TND284.67700 CHF
2000 TND569.35400 CHF
5000 TND1,423.38500 CHF
10000 TND2,846.77000 CHF
瑞士法郎/突尼斯第纳尔汇率
1 CHF3.51276 TND
5 CHF17.56380 TND
10 CHF35.12760 TND
20 CHF70.25520 TND
50 CHF175.63800 TND
100 CHF351.27600 TND
250 CHF878.19000 TND
500 CHF1,756.38000 TND
1000 CHF3,512.76000 TND
2000 CHF7,025.52000 TND
5000 CHF17,563.80000 TND
10000 CHF35,127.60000 TND