5 тунисских динаров в швейцарские франки

Сконвертируйте TND в CHF по реальному обменному курсу

5 tnd
1,43 chf

DT1,000 TND = SFr.0,2865 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28900,2933
Низкий0,28470,2825
В среднем0,28680,2884
Изменить0.53%-0.89%
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Соотношение 1 TND к CHF

За последние 30 дней максимальный курс TND к CHF составил 0,2890, а минимальный — 0,2847. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2868. Изменение курса TND к CHF в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс TND к CHF составил 0,2933, а минимальный — 0,2825. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2884. Изменение курса TND к CHF в процентном соотношении составило -0.89.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Швейцарский франк
1 TND0,28650 CHF
5 TND1,43249 CHF
10 TND2,86497 CHF
20 TND5,72994 CHF
50 TND14,32485 CHF
100 TND28,64970 CHF
250 TND71,62425 CHF
500 TND143,24850 CHF
1000 TND286,49700 CHF
2000 TND572,99400 CHF
5000 TND1 432,48500 CHF
10000 TND2 864,97000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Тунисский динар
1 CHF3,49044 TND
5 CHF17,45220 TND
10 CHF34,90440 TND
20 CHF69,80880 TND
50 CHF174,52200 TND
100 CHF349,04400 TND
250 CHF872,61000 TND
500 CHF1 745,22000 TND
1000 CHF3 490,44000 TND
2000 CHF6 980,88000 TND
5000 CHF17 452,20000 TND
10000 CHF34 904,40000 TND