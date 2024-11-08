1 тысяча швейцарских франков в тунисские динары

Сконвертируйте CHF в TND по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = DT3,560 TND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к TND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TND
1 CHF в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,58603,6136
Низкий3,55633,5195
В среднем3,57353,5794
Изменение-0.12%-0.37%
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Соотношение 1 CHF к TND

За последние 30 дней максимальный курс CHF к TND составил 3,5860, а минимальный — 3,5563. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,5735. Изменение курса CHF к TND в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к TND составил 3,6136, а минимальный — 3,5195. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,5794. Изменение курса CHF к TND в процентном соотношении составило -0.37.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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CHF в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Тунисский динар
1 CHF3,56012 TND
5 CHF17,80060 TND
10 CHF35,60120 TND
20 CHF71,20240 TND
50 CHF178,00600 TND
100 CHF356,01200 TND
250 CHF890,03000 TND
500 CHF1 780,06000 TND
1000 CHF3 560,12000 TND
2000 CHF7 120,24000 TND
5000 CHF17 800,60000 TND
10000 CHF35 601,20000 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Швейцарский франк
1 TND0,28089 CHF
5 TND1,40445 CHF
10 TND2,80889 CHF
20 TND5,61778 CHF
50 TND14,04445 CHF
100 TND28,08890 CHF
250 TND70,22225 CHF
500 TND140,44450 CHF
1000 TND280,88900 CHF
2000 TND561,77800 CHF
5000 TND1 404,44500 CHF
10000 TND2 808,89000 CHF