История обменного курса швейцарский франк–тунисские динары

Обменный курс швейцарских франка/тунисские динары сейчас составляет 3,560, отражая изменение в размере -0.116% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.107% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/тунисские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 3,587, и минимумом, равным 3,556, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.424%.