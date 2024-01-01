5 دينار تونسي إلى رينغيت ماليزي

تحويل TND إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
7.55 myr

1.000 TND = 1.511 MYR

Mid-market exchange rate at 10:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / رينغيت ماليزي
1 TND١٫٥١٠٦٥ MYR
5 TND٧٫٥٥٣٢٥ MYR
10 TND١٥٫١٠٦٥٠ MYR
20 TND٣٠٫٢١٣٠٠ MYR
50 TND٧٥٫٥٣٢٥٠ MYR
100 TND١٥١٫٠٦٥٠٠ MYR
250 TND٣٧٧٫٦٦٢٥٠ MYR
500 TND٧٥٥٫٣٢٥٠٠ MYR
1000 TND١٬٥١٠٫٦٥٠٠٠ MYR
2000 TND٣٬٠٢١٫٣٠٠٠٠ MYR
5000 TND٧٬٥٥٣٫٢٥٠٠٠ MYR
10000 TND١٥٬١٠٦٫٥٠٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Tunisian Dinar
1 MYR٠٫٦٦١٩٧ TND
5 MYR٣٫٣٠٩٨٣ TND
10 MYR٦٫٦١٩٦٧ TND
20 MYR١٣٫٢٣٩٣٤ TND
50 MYR٣٣٫٠٩٨٣٥ TND
100 MYR٦٦٫١٩٦٧٠ TND
250 MYR١٦٥٫٤٩١٧٥ TND
500 MYR٣٣٠٫٩٨٣٥٠ TND
1000 MYR٦٦١٫٩٦٧٠٠ TND
2000 MYR١٬٣٢٣٫٩٣٤٠٠ TND
5000 MYR٣٬٣٠٩٫٨٣٥٠٠ TND
10000 MYR٦٬٦١٩٫٦٧٠٠٠ TND