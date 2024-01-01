1 رينغيت ماليزي إلى دينار تونسي

تحويل MYR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
0.658 tnd

1.00000 MYR = 0.65796 TND

Mid-market exchange rate at 00:06
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343851.5322182.84170.922350.7898581.355456.1186
1 SGD0.74413111.1401761.6450.6863410.5877581.0085941.7596
1 AUD0.652650.877064154.06660.6019650.5155010.88460236.6258
1 INR0.01207120.01622190.018495710.01113380.009534550.01636130.67742

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Tunisian Dinar
1 MYR0.65796 TND
5 MYR3.28982 TND
10 MYR6.57964 TND
20 MYR13.15928 TND
50 MYR32.89820 TND
100 MYR65.79640 TND
250 MYR164.49100 TND
500 MYR328.98200 TND
1000 MYR657.96400 TND
2000 MYR1315.92800 TND
5000 MYR3289.82000 TND
10000 MYR6579.64000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / رينغيت ماليزي
1 TND1.51984 MYR
5 TND7.59920 MYR
10 TND15.19840 MYR
20 TND30.39680 MYR
50 TND75.99200 MYR
100 TND151.98400 MYR
250 TND379.96000 MYR
500 TND759.92000 MYR
1000 TND1519.84000 MYR
2000 TND3039.68000 MYR
5000 TND7599.20000 MYR
10000 TND15198.40000 MYR