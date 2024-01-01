5 突尼斯第纳尔兑马来西亚林吉特

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1 TND兑MYRLast 30 daysLast 90 days
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1.49981.4956
一般1.50541.5070
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1 TND to MYR stats

The performance of TND to MYR in the last 30 days saw a 30 day high of 1.5113 and a 30 day low of 1.4998. This means the 30 day average was 1.5054. The change for TND to MYR was -0.20.

The performance of TND to MYR in the last 90 days saw a 90 day high of 1.5174 and a 90 day low of 1.4956. This means the 90 day average was 1.5070. The change for TND to MYR was -0.98.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/马来西亚林吉特汇率
1 TND1.49981 MYR
5 TND7.49905 MYR
10 TND14.99810 MYR
20 TND29.99620 MYR
50 TND74.99050 MYR
100 TND149.98100 MYR
250 TND374.95250 MYR
500 TND749.90500 MYR
1000 TND1,499.81000 MYR
2000 TND2,999.62000 MYR
5000 TND7,499.05000 MYR
10000 TND14,998.10000 MYR
马来西亚林吉特/突尼斯第纳尔汇率
1 MYR0.66675 TND
5 MYR3.33377 TND
10 MYR6.66753 TND
20 MYR13.33506 TND
50 MYR33.33765 TND
100 MYR66.67530 TND
250 MYR166.68825 TND
500 MYR333.37650 TND
1000 MYR666.75300 TND
2000 MYR1,333.50600 TND
5000 MYR3,333.76500 TND
10000 MYR6,667.53000 TND