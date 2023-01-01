رينغيت ماليزي إلى ليك ألباني

تحويل MYR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
21239.20 all

1.00000 MYR = 21.23920 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:49 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MYR إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 ALL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661730.9645518.3691
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915761.11221.1773
1USD0.937850.813504183.1271.34781.558480.904617.2278
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874820.01088210.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ليك ألباني
1 MYR21.23920 ALL
5 MYR106.19600 ALL
10 MYR212.39200 ALL
20 MYR424.78400 ALL
50 MYR1061.96000 ALL
100 MYR2123.92000 ALL
250 MYR5309.80000 ALL
500 MYR10619.60000 ALL
1000 MYR21239.20000 ALL
2000 MYR42478.40000 ALL
5000 MYR106196.00000 ALL
10000 MYR212392.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / رينغيت ماليزي
1 ALL0.04708 MYR
5 ALL0.23541 MYR
10 ALL0.47083 MYR
20 ALL0.94166 MYR
50 ALL2.35414 MYR
100 ALL4.70828 MYR
250 ALL11.77070 MYR
500 ALL23.54140 MYR
1000 ALL47.08280 MYR
2000 ALL94.16560 MYR
5000 ALL235.41400 MYR
10000 ALL470.82800 MYR