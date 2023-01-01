شيكل إسرائيلي جديد إلى ليك ألباني

تحويل ILS إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٦٬١٣٤٫٢٠ all

1.00000 ILS = 26.13420 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:51 UTC
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ILS إلى ALL مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ليك ألباني
1 ILS26.13420 ALL
5 ILS130.67100 ALL
10 ILS261.34200 ALL
20 ILS522.68400 ALL
50 ILS1306.71000 ALL
100 ILS2613.42000 ALL
250 ILS6533.55000 ALL
500 ILS13067.10000 ALL
1000 ILS26134.20000 ALL
2000 ILS52268.40000 ALL
5000 ILS130671.00000 ALL
10000 ILS261342.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Israeli New Sheqel
1 ALL0.03826 ILS
5 ALL0.19132 ILS
10 ALL0.38264 ILS
20 ALL0.76528 ILS
50 ALL1.91321 ILS
100 ALL3.82641 ILS
250 ALL9.56602 ILS
500 ALL19.13205 ILS
1000 ALL38.26410 ILS
2000 ALL76.52820 ILS
5000 ALL191.32050 ILS
10000 ALL382.64100 ILS