فرنك سويسري إلى ليك ألباني

تحويل CHF إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
110983 all

1.00000 CHF = 110.98300 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:7 UTC
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CHF إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.064188.24051.434351.656570.957418.2209
1GBP1.1582811.2324102.1971.661211.918581.1089421.1028
1USD0.939850.811425182.9251.347951.556780.8997517.1233
1INR0.01133270.009785050.012059110.0162550.01877340.01085020.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ليك ألباني
1 CHF110.98300 ALL
5 CHF554.91500 ALL
10 CHF1109.83000 ALL
20 CHF2219.66000 ALL
50 CHF5549.15000 ALL
100 CHF11098.30000 ALL
250 CHF27745.75000 ALL
500 CHF55491.50000 ALL
1000 CHF110983.00000 ALL
2000 CHF221966.00000 ALL
5000 CHF554915.00000 ALL
10000 CHF1109830.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / الفرنك السويسري
1 ALL0.00901 CHF
5 ALL0.04505 CHF
10 ALL0.09010 CHF
20 ALL0.18021 CHF
50 ALL0.45052 CHF
100 ALL0.90104 CHF
250 ALL2.25260 CHF
500 ALL4.50520 CHF
1000 ALL9.01040 CHF
2000 ALL18.02080 CHF
5000 ALL45.05200 CHF
10000 ALL90.10400 CHF