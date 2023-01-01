فورنت مجري إلى ليك ألباني

تحويل HUF إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٬٧٣٩٫٥٧ all

1.00000 HUF = 0.27396 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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HUF إلى ALL مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / ليك ألباني
2000 HUF547.91400 ALL
5000 HUF1369.78500 ALL
10000 HUF2739.57000 ALL
15000 HUF4109.35500 ALL
20000 HUF5479.14000 ALL
30000 HUF8218.71000 ALL
40000 HUF10958.28000 ALL
50000 HUF13697.85000 ALL
60000 HUF16437.42000 ALL
100000 HUF27395.70000 ALL
150000 HUF41093.55000 ALL
200000 HUF54791.40000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Hungarian Forint
1 ALL3.65021 HUF
5 ALL18.25105 HUF
10 ALL36.50210 HUF
20 ALL73.00420 HUF
50 ALL182.51050 HUF
100 ALL365.02100 HUF
250 ALL912.55250 HUF
500 ALL1825.10500 HUF
1000 ALL3650.21000 HUF
2000 ALL7300.42000 HUF
5000 ALL18251.05000 HUF
10000 ALL36502.10000 HUF