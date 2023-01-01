匈牙利福林兌阿爾巴尼亞列克匯率

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1EUR10.86411.0525587.64841.439941.666480.954518.8734
1GBP1.1572711.218101.4261.666281.928441.1046221.8401
1USD0.950050.821018183.27241.368051.583280.906917.9311
1INR0.01140920.009859430.012008810.01642860.01901330.01089080.215331

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匈牙利福林熱門貨幣組合

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匈牙利福林阿爾巴尼亞列克兌換率
2000 HUF545.63600 ALL
5000 HUF1364.09000 ALL
10000 HUF2728.18000 ALL
15000 HUF4092.27000 ALL
20000 HUF5456.36000 ALL
30000 HUF8184.54000 ALL
40000 HUF10912.72000 ALL
50000 HUF13640.90000 ALL
60000 HUF16369.08000 ALL
100000 HUF27281.80000 ALL
150000 HUF40922.70000 ALL
200000 HUF54563.60000 ALL
阿爾巴尼亞列克匈牙利福林兌換率
1 ALL3.66545 HUF
5 ALL18.32725 HUF
10 ALL36.65450 HUF
20 ALL73.30900 HUF
50 ALL183.27250 HUF
100 ALL366.54500 HUF
250 ALL916.36250 HUF
500 ALL1832.72500 HUF
1000 ALL3665.45000 HUF
2000 ALL7330.90000 HUF
5000 ALL18327.25000 HUF
10000 ALL36654.50000 HUF