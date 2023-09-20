يورو إلى ليك ألباني

تحويل EUR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
106245 all

1.00000 EUR = 106.24500 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:20 UTC
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EUR إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064288.24881.434281.654670.957818.2057
1GBP1.1578111.2321102.1721.660561.915731.1089521.078
1USD0.939650.811622182.9251.347751.554850.917.1074
1INR0.01133160.009787430.012059110.01625260.018750.01085320.2063

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ليك ألباني
1 EUR106.24500 ALL
5 EUR531.22500 ALL
10 EUR1062.45000 ALL
20 EUR2124.90000 ALL
50 EUR5312.25000 ALL
100 EUR10624.50000 ALL
250 EUR26561.25000 ALL
500 EUR53122.50000 ALL
1000 EUR106245.00000 ALL
2000 EUR212490.00000 ALL
5000 EUR531225.00000 ALL
10000 EUR1062450.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / اليورو
1 ALL0.00941 EUR
5 ALL0.04706 EUR
10 ALL0.09412 EUR
20 ALL0.18824 EUR
50 ALL0.47061 EUR
100 ALL0.94122 EUR
250 ALL2.35305 EUR
500 ALL4.70610 EUR
1000 ALL9.41221 EUR
2000 ALL18.82442 EUR
5000 ALL47.06105 EUR
10000 ALL94.12210 EUR