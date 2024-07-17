Евро в албанские леки

Сконвертируйте EUR в ALL по реальному обменному курсу

1 000 eur
100 290 all

€1,000 EUR = Lek100,3 ALL

Среднерыночный курс в 13:20
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1 EUR в ALLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий100,3750101,1600
Низкий100,2000100,2000
В среднем100,3018100,4815
Изменить-0.00%-0.87%
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Соотношение 1 EUR к ALL

За последние 30 дней максимальный курс EUR к ALL составил 100,3750, а минимальный — 100,2000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 100,3018. Изменение курса EUR к ALL в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к ALL составил 101,1600, а минимальный — 100,2000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 100,4815. Изменение курса EUR к ALL в процентном соотношении составило -0.87.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,4653,931
1 GBP1,29811,1471,776108,5481,928203,0995,103
1 CHF1,1310,87211,54894,6131,68177,0274,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1131,085114,3462,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в албанские леки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Албанский лек
1 EUR100,29000 ALL
5 EUR501,45000 ALL
10 EUR1 002,90000 ALL
20 EUR2 005,80000 ALL
50 EUR5 014,50000 ALL
100 EUR10 029,00000 ALL
250 EUR25 072,50000 ALL
500 EUR50 145,00000 ALL
1000 EUR100 290,00000 ALL
2000 EUR200 580,00000 ALL
5000 EUR501 450,00000 ALL
10000 EUR1 002 900,00000 ALL
Обменные курсы Албанский лек / Евро
1 ALL0,00997 EUR
5 ALL0,04986 EUR
10 ALL0,09971 EUR
20 ALL0,19942 EUR
50 ALL0,49855 EUR
100 ALL0,99711 EUR
250 ALL2,49277 EUR
500 ALL4,98554 EUR
1000 ALL9,97108 EUR
2000 ALL19,94216 EUR
5000 ALL49,85540 EUR
10000 ALL99,71080 EUR