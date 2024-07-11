История обменного курса евро–албанские леки

Обменный курс евро/албанские леки сейчас составляет 100,280, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/албанские леки колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 100,425, и минимумом, равным 100,230, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.120% увеличение стоимости.