1 тысяча албанских леков в евро

Сконвертируйте ALL в EUR по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = €0,01019 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 ALL в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01020,0102
Низкий0,01010,0100
В среднем0,01010,0101
Изменение0.65%2.00%
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Соотношение 1 ALL к EUR

За последние 30 дней максимальный курс ALL к EUR составил 0,0102, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0101. Изменение курса ALL к EUR в процентном соотношении составило 0.65.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к EUR составил 0,0102, а минимальный — 0,0100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0101. Изменение курса ALL к EUR в процентном соотношении составило 2.00.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Евро
1 ALL0,01019 EUR
5 ALL0,05094 EUR
10 ALL0,10189 EUR
20 ALL0,20377 EUR
50 ALL0,50943 EUR
100 ALL1,01885 EUR
250 ALL2,54713 EUR
500 ALL5,09425 EUR
1000 ALL10,18850 EUR
2000 ALL20,37700 EUR
5000 ALL50,94250 EUR
10000 ALL101,88500 EUR
Обменные курсы Евро / Албанский лек
1 EUR98,15000 ALL
5 EUR490,75000 ALL
10 EUR981,50000 ALL
20 EUR1 963,00000 ALL
50 EUR4 907,50000 ALL
100 EUR9 815,00000 ALL
250 EUR24 537,50000 ALL
500 EUR49 075,00000 ALL
1000 EUR98 150,00000 ALL
2000 EUR196 300,00000 ALL
5000 EUR490 750,00000 ALL
10000 EUR981 500,00000 ALL