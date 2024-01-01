Македонский денар (MKD)

Название валюты

Македонский денар

ден

Обменный курс для MKD

 USD ZAR CAD EUR NZD SGD AUD GBP
Из MKD0.01775 0.32288 0.02429 0.01625 0.02924 0.02381 0.02636 0.01368
В MKD56.33590 3.09713 41.17070 61.52440 34.20430 41.99310 37.93380 73.10990

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