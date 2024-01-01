Македонский денар (MKD)
Название валюты
Македонский денар
Символ валюты
ден
Обменный курс для MKD
|USD
|ZAR
|CAD
|EUR
|NZD
|SGD
|AUD
|GBP
|Из MKD
|0.01775
|0.32288
|0.02429
|0.01625
|0.02924
|0.02381
|0.02636
|0.01368
|В MKD
|56.33590
|3.09713
|41.17070
|61.52440
|34.20430
|41.99310
|37.93380
|73.10990
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