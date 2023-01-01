Македонские денары в болгарские левы

Сконвертируйте MKD в BGN по реальному обменному курсу

1000 mkd
31.64 bgn

1.00000 MKD = 0.03164 BGN

Среднерыночный курс в 22:53 UTC
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График изменения обменного курса MKD к BGN

1 мин. назад 1 MKD → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075689.12421.457651.673430.9587518.5298
1GBP1.1615811.24945103.5291.693251.943911.1136621.5248
1USD0.92970.800352182.861.35521.555810.8913517.2274
1INR0.01122030.009659090.012068510.01635530.01877640.01075730.20791

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Как произвести расчет конвертации из македонских денаров в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MKD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MKD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Македонский денар / Болгарский Лев
1 MKD0.03164 BGN
5 MKD0.15820 BGN
10 MKD0.31641 BGN
20 MKD0.63282 BGN
50 MKD1.58204 BGN
100 MKD3.16409 BGN
250 MKD7.91022 BGN
500 MKD15.82045 BGN
1000 MKD31.64090 BGN
2000 MKD63.28180 BGN
5000 MKD158.20450 BGN
10000 MKD316.40900 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Македонский денар
1 BGN31.60470 MKD
5 BGN158.02350 MKD
10 BGN316.04700 MKD
20 BGN632.09400 MKD
50 BGN1580.23500 MKD
100 BGN3160.47000 MKD
250 BGN7901.17500 MKD
500 BGN15802.35000 MKD
1000 BGN31604.70000 MKD
2000 BGN63209.40000 MKD
5000 BGN158023.50000 MKD
10000 BGN316047.00000 MKD