Makedonya dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MKD → BGN çevirin

1.000 mkd
31,74 bgn

1.00000 MKD = 0.03174 BGN

12:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02711.354050.931351.640821.347451.538580.797099
1 ZAR0.052556610.07116430.04894680.08623610.07081740.08086260.0418928
1 CAD0.73852514.05210.68781.211790.9951261.136280.588677
1 EUR1.0737520.43031.4539111.761831.446821.652050.855885

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Makedonya dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bulgar Levası
1 MKD0.03174 BGN
5 MKD0.15870 BGN
10 MKD0.31739 BGN
20 MKD0.63478 BGN
50 MKD1.58695 BGN
100 MKD3.17391 BGN
250 MKD7.93478 BGN
500 MKD15.86955 BGN
1000 MKD31.73910 BGN
2000 MKD63.47820 BGN
5000 MKD158.69550 BGN
10000 MKD317.39100 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makedonya Dinarı
1 BGN31.50690 MKD
5 BGN157.53450 MKD
10 BGN315.06900 MKD
20 BGN630.13800 MKD
50 BGN1575.34500 MKD
100 BGN3150.69000 MKD
250 BGN7876.72500 MKD
500 BGN15753.45000 MKD
1000 BGN31506.90000 MKD
2000 BGN63013.80000 MKD
5000 BGN157534.50000 MKD
10000 BGN315069.00000 MKD