دينار مقدوني إلى ليف بلغاري

تحويل MKD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٣١٫٦٨ bgn

1.00000 MKD = 0.03168 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:51 UTC
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MKD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437771.661780.9643518.3766
1GBP1.1531411.2295102.1961.657981.91631.1120321.1912
1USD0.93790.813339183.121.34851.55860.9044517.2356
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622350.01875120.01088130.207358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / لياف بلغاري
1 MKD0.03168 BGN
5 MKD0.15842 BGN
10 MKD0.31685 BGN
20 MKD0.63370 BGN
50 MKD1.58425 BGN
100 MKD3.16849 BGN
250 MKD7.92123 BGN
500 MKD15.84245 BGN
1000 MKD31.68490 BGN
2000 MKD63.36980 BGN
5000 MKD158.42450 BGN
10000 MKD316.84900 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دينار مقدوني
1 BGN31.56070 MKD
5 BGN157.80350 MKD
10 BGN315.60700 MKD
20 BGN631.21400 MKD
50 BGN1578.03500 MKD
100 BGN3156.07000 MKD
250 BGN7890.17500 MKD
500 BGN15780.35000 MKD
1000 BGN31560.70000 MKD
2000 BGN63121.40000 MKD
5000 BGN157803.50000 MKD
10000 BGN315607.00000 MKD