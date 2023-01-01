Македонские денары в грузинские лари
Сконвертируйте MKD в GEL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MKD к GEL
1 MKD = 0,04562 GEL
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Как произвести расчет конвертации из македонских денаров в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MKD из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MKD в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Грузинский лари / Македонский денар
|1 GEL
|21.91900 MKD
|5 GEL
|109.59500 MKD
|10 GEL
|219.19000 MKD
|20 GEL
|438.38000 MKD
|50 GEL
|1095.95000 MKD
|100 GEL
|2191.90000 MKD
|250 GEL
|5479.75000 MKD
|500 GEL
|10959.50000 MKD
|1000 GEL
|21919.00000 MKD
|2000 GEL
|43838.00000 MKD
|5000 GEL
|109595.00000 MKD
|10000 GEL
|219190.00000 MKD