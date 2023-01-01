دينار مقدوني إلى لاري جورجي

تحويل MKD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
46.46 gel

1.00000 MKD = 0.04646 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:54 UTC
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MKD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437611.661910.9644518.3776
1GBP1.1531411.2295102.1961.65781.916451.1121421.1923
1USD0.93790.813339183.121.348351.558720.9045517.2365
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622170.01875270.01088250.207369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / لاري جورجي
1 MKD0.04646 GEL
5 MKD0.23231 GEL
10 MKD0.46462 GEL
20 MKD0.92923 GEL
50 MKD2.32308 GEL
100 MKD4.64615 GEL
250 MKD11.61538 GEL
500 MKD23.23075 GEL
1000 MKD46.46150 GEL
2000 MKD92.92300 GEL
5000 MKD232.30750 GEL
10000 MKD464.61500 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دينار مقدوني
1 GEL21.52320 MKD
5 GEL107.61600 MKD
10 GEL215.23200 MKD
20 GEL430.46400 MKD
50 GEL1076.16000 MKD
100 GEL2152.32000 MKD
250 GEL5380.80000 MKD
500 GEL10761.60000 MKD
1000 GEL21523.20000 MKD
2000 GEL43046.40000 MKD
5000 GEL107616.00000 MKD
10000 GEL215232.00000 MKD