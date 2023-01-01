10 ليك ألباني إلى يورو

تحويل ALL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ all
٠٫١٠ eur

1.00000 ALL = 0.00983 EUR

Mid-market exchange rate at 18:59
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7965911.3588555.519757.081.5197683.455
1 EUR1.07610.85711.4621259.739261.41811.6352689.7976
1 GBP1.255351.1667311.7058369.696771.65541.90783104.765
1 CAD0.7359160.6839370.586224140.857942.00611.1184161.4159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / اليورو
1 ALL0.00983 EUR
5 ALL0.04914 EUR
10 ALL0.09828 EUR
20 ALL0.19657 EUR
50 ALL0.49142 EUR
100 ALL0.98285 EUR
250 ALL2.45712 EUR
500 ALL4.91425 EUR
1000 ALL9.82849 EUR
2000 ALL19.65698 EUR
5000 ALL49.14245 EUR
10000 ALL98.28490 EUR
معدلات التحويل اليورو / ليك ألباني
1 EUR101.74500 ALL
5 EUR508.72500 ALL
10 EUR1017.45000 ALL
20 EUR2034.90000 ALL
50 EUR5087.25000 ALL
100 EUR10174.50000 ALL
250 EUR25436.25000 ALL
500 EUR50872.50000 ALL
1000 EUR101745.00000 ALL
2000 EUR203490.00000 ALL
5000 EUR508725.00000 ALL
10000 EUR1017450.00000 ALL