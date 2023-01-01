ليك ألباني إلى دولار أمريكي

تحويل ALL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١٠٫٠١ usd

1.00000 ALL = 0.01001 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:57 UTC
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ALL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.656850.9572518.2134
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.918771.1085721.0926
1USD0.94010.811787182.9251.347951.557630.8999517.1227
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01878360.01085260.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليك ألباني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / دولار أمريكي
1 ALL0.01001 USD
5 ALL0.05006 USD
10 ALL0.10011 USD
20 ALL0.20022 USD
50 ALL0.50055 USD
100 ALL1.00110 USD
250 ALL2.50275 USD
500 ALL5.00550 USD
1000 ALL10.01100 USD
2000 ALL20.02200 USD
5000 ALL50.05500 USD
10000 ALL100.11000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ليك ألباني
1 USD99.89030 ALL
5 USD499.45150 ALL
10 USD998.90300 ALL
20 USD1997.80600 ALL
50 USD4994.51500 ALL
100 USD9989.03000 ALL
250 USD24972.57500 ALL
500 USD49945.15000 ALL
1000 USD99890.30000 ALL
2000 USD199780.60000 ALL
5000 USD499451.50000 ALL
10000 USD998903.00000 ALL