تحويل USD إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أمريكي إلى ليك ألباني

100 usd
9,389.78 all

$1.000 USD = Lek93.90 ALL

Mid-market exchange rate at 00:02
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63411.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6960.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2460.975116.63710.6830.5775.29913.229

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ليك ألباني
1 USD٩٣٫٨٩٧٨٠ ALL
5 USD٤٦٩٫٤٨٩٠٠ ALL
10 USD٩٣٨٫٩٧٨٠٠ ALL
20 USD١٬٨٧٧٫٩٥٦٠٠ ALL
50 USD٤٬٦٩٤٫٨٩٠٠٠ ALL
100 USD٩٬٣٨٩٫٧٨٠٠٠ ALL
250 USD٢٣٬٤٧٤٫٤٥٠٠٠ ALL
500 USD٤٦٬٩٤٨٫٩٠٠٠٠ ALL
1000 USD٩٣٬٨٩٧٫٨٠٠٠٠ ALL
2000 USD١٨٧٬٧٩٥٫٦٠٠٠٠ ALL
5000 USD٤٦٩٬٤٨٩٫٠٠٠٠٠ ALL
10000 USD٩٣٨٬٩٧٨٫٠٠٠٠٠ ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / دولار أمريكي
1 ALL٠٫٠١٠٦٥ USD
5 ALL٠٫٠٥٣٢٥ USD
10 ALL٠٫١٠٦٥٠ USD
20 ALL٠٫٢١٣٠٠ USD
50 ALL٠٫٥٣٢٥٠ USD
100 ALL١٫٠٦٤٩٩ USD
250 ALL٢٫٦٦٢٤٨ USD
500 ALL٥٫٣٢٤٩٥ USD
1000 ALL١٠٫٦٤٩٩٠ USD
2000 ALL٢١٫٢٩٩٨٠ USD
5000 ALL٥٣٫٢٤٩٥٠ USD
10000 ALL١٠٦٫٤٩٩٠٠ USD