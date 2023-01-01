روبية هندية إلى ليك ألباني

تحويل INR إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٢٬٠٥٠٫٦٠ all

1.00000 INR = 1.20506 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:59 UTC
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INR إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ليك ألباني
1 INR1.20506 ALL
5 INR6.02530 ALL
10 INR12.05060 ALL
20 INR24.10120 ALL
50 INR60.25300 ALL
100 INR120.50600 ALL
250 INR301.26500 ALL
500 INR602.53000 ALL
1000 INR1205.06000 ALL
2000 INR2410.12000 ALL
5000 INR6025.30000 ALL
10000 INR12050.60000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / الروبية الهندية
1 ALL0.82983 INR
5 ALL4.14916 INR
10 ALL8.29831 INR
20 ALL16.59662 INR
50 ALL41.49155 INR
100 ALL82.98310 INR
250 ALL207.45775 INR
500 ALL414.91550 INR
1000 ALL829.83100 INR
2000 ALL1659.66200 INR
5000 ALL4149.15500 INR
10000 ALL8298.31000 INR