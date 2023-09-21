دولار أمريكي إلى ليك ألباني

تحويل USD إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٩٩٬٩٢٨٫٧٠ all

1.00000 USD = 99.92870 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:13 UTC
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USD إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433621.655820.9573518.2097
1GBP1.1578111.23105102.0851.659951.917221.1084321.0846
1USD0.940550.812315182.9251.34841.557390.9004517.1273
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626050.01878070.01085860.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / ليك ألباني
1 USD99.92870 ALL
5 USD499.64350 ALL
10 USD999.28700 ALL
20 USD1998.57400 ALL
50 USD4996.43500 ALL
100 USD9992.87000 ALL
250 USD24982.17500 ALL
500 USD49964.35000 ALL
1000 USD99928.70000 ALL
2000 USD199857.40000 ALL
5000 USD499643.50000 ALL
10000 USD999287.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / دولار أمريكي
1 ALL0.01001 USD
5 ALL0.05004 USD
10 ALL0.10007 USD
20 ALL0.20014 USD
50 ALL0.50035 USD
100 ALL1.00071 USD
250 ALL2.50177 USD
500 ALL5.00355 USD
1000 ALL10.00710 USD
2000 ALL20.01420 USD
5000 ALL50.03550 USD
10000 ALL100.07100 USD