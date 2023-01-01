ليك ألباني إلى يورو

تحويل ALL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٩٫٤١ eur

1.00000 ALL = 0.00941 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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ALL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0639588.22811.433891.655440.957518.2108
1GBP1.1582111.23215102.1761.660571.917151.1089921.0897
1USD0.939850.811589182.9251.34771.555940.917.1162
1INR0.01133430.009787030.012059110.0162520.01876320.01085320.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / اليورو
1 ALL0.00941 EUR
5 ALL0.04705 EUR
10 ALL0.09410 EUR
20 ALL0.18821 EUR
50 ALL0.47052 EUR
100 ALL0.94104 EUR
250 ALL2.35261 EUR
500 ALL4.70522 EUR
1000 ALL9.41044 EUR
2000 ALL18.82088 EUR
5000 ALL47.05220 EUR
10000 ALL94.10440 EUR
معدلات التحويل اليورو / ليك ألباني
1 EUR106.26500 ALL
5 EUR531.32500 ALL
10 EUR1062.65000 ALL
20 EUR2125.30000 ALL
50 EUR5313.25000 ALL
100 EUR10626.50000 ALL
250 EUR26566.25000 ALL
500 EUR53132.50000 ALL
1000 EUR106265.00000 ALL
2000 EUR212530.00000 ALL
5000 EUR531325.00000 ALL
10000 EUR1062650.00000 ALL