100 ليك ألباني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل ALL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ all
٣٫٩٢ ils

1.00000 ALL = 0.03919 ILS

Mid-market exchange rate at 19:18
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929350.7966221.358555.527957.081.5196483.455
1 EUR1.07610.85711.4617559.74861.41811.6351389.7976
1 GBP1.25531.1667311.7053369.704271.65251.90761104.761
1 CAD0.7361060.6841130.586398140.874442.01691.1186261.4317

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Israeli New Sheqel
1 ALL0.03919 ILS
5 ALL0.19594 ILS
10 ALL0.39189 ILS
20 ALL0.78378 ILS
50 ALL1.95944 ILS
100 ALL3.91888 ILS
250 ALL9.79720 ILS
500 ALL19.59440 ILS
1000 ALL39.18880 ILS
2000 ALL78.37760 ILS
5000 ALL195.94400 ILS
10000 ALL391.88800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ليك ألباني
1 ILS25.51750 ALL
5 ILS127.58750 ALL
10 ILS255.17500 ALL
20 ILS510.35000 ALL
50 ILS1275.87500 ALL
100 ILS2551.75000 ALL
250 ILS6379.37500 ALL
500 ILS12758.75000 ALL
1000 ILS25517.50000 ALL
2000 ILS51035.00000 ALL
5000 ILS127587.50000 ALL
10000 ILS255175.00000 ALL