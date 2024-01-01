Yeni İsrail şekelinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile ILS → ALL çevirin

1.000 ils
26.476,30 all

1.00000 ILS = 26.47630 ALL

06:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536951.0729589.06521.453261.653750.94956518.3351
1 GBP1.1713811.25675104.3221.702211.937041.112321.476
1 USD0.932050.795703183.00961.354451.541310.88517.0885
1 INR0.01122770.009585680.012046810.01631680.01856780.01066140.205862

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arnavutluk Leki
1 ILS26.47630 ALL
5 ILS132.38150 ALL
10 ILS264.76300 ALL
20 ILS529.52600 ALL
50 ILS1323.81500 ALL
100 ILS2647.63000 ALL
250 ILS6619.07500 ALL
500 ILS13238.15000 ALL
1000 ILS26476.30000 ALL
2000 ILS52952.60000 ALL
5000 ILS132381.50000 ALL
10000 ILS264763.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Yeni İsrail Şekeli
1 ALL0.03777 ILS
5 ALL0.18885 ILS
10 ALL0.37770 ILS
20 ALL0.75539 ILS
50 ALL1.88848 ILS
100 ALL3.77696 ILS
250 ALL9.44240 ILS
500 ALL18.88480 ILS
1000 ALL37.76960 ILS
2000 ALL75.53920 ILS
5000 ALL188.84800 ILS
10000 ALL377.69600 ILS